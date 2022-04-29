Купа металу та феєрверків: українські військові показали, як знищили важку техніку окупантів (відео)

Купа металу та феєрверків: українські військові показали, як знищили важку техніку окупантів (відео)

Українські військові після потужного вогневого ураження знищили кілька одиниць техніки окупантів.

Відео удару по техніці армії РФ оприлюднило Оперативне командування "Північ" у Facebook.

Серед знищеної техніки, зокрема, була батарея "Ураганів" БМ-27, 5 одиниць ТЗМ та 2 одиниці військової автомобільної техніки, а також чимало боєприпасів.

"Купа металу та феєрверків", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії путінська армія втратила в Україні близько 23 тисячі солдатів.

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