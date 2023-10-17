"Купа тіпочків в шкірянках": бізнесмен зі Львова заявив про "маски-шоу" від БЕБ

СБУ навідалася з обшуками до FESTrepublic у Львові. Йдеться про діяльність ФОПів у ресторанах, зарплати, господарську діяльність і так далі.

Про це повідомив співвласник Юрко Назарук.

"Якось здавалось, шо під час війни – всі на одній стороні, бо ворог один. Але є й ше інші сторони і війні", – написав він.

"Держава не захищає підприємців, а штурмує їх зі зброєю!"

За словами Назарука, 17 жовтня на FESTrepublic сталися класичні маски-шоу. Туди навідалися люди в шоломах та бронежилетах, тримаючи автомати в руках.

"Центральний апарат СБУ залучили під час війни FESTrepublic штурмувати. Спеціальна опергрупа приїхала зі столиці. Насправді нічого нового – діяльність ФОПів в ресторанах, зарплати, господарська діяльність", – зауважив Назарук.

Він акцентує, що досі жодного запита чи звернення не надходило. Такий підхід бізнесмен порівняв з ситуацією, коли співробітники ДАІ "сидять у кущах". На його думку, тепер є нова фірма з тими ж персонажами, лиш тепер називається БЕБ.

"Ну ми тепер гордо в тій же компанії, що й Нова Пошта, Rozetka та інші достойні люди. Які вже попереджали, що нічого, на жаль, не змінилось. Ворогів знайдено."Тепер купу часу будемо займатись не донатами, війною, а БЕБом", – каже співвласник.

Як зауважив Назарук, однак з причин, чому Росія напала на Україну, полягає в тому, що ми були слабкі. Передовсім економічно.

"Але, на жаль, досі ми залишаємось бізнесово невільницькою країною. Доки держава зі зброєю штурмує підприємців, а не захищає їх – ми залишаємось країною не для цивілізованих інвесторів", – констатував Назарук.

На цей момент всі працівники перебувають фактично в заручниках, говорить він, вся діяльність паралізована. "Купа "тіпочків" в шкірянках –реально дежавю... В цей час коли на іншому боці країни зовсім інше", – висловився підприємець.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки викрило компанію, яка завозила військову амуніцію до України начебто для потреб ЗСУ. Насправді ж шоломи та бронежилети продавали через мережу роздрібних магазинів.

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