Купальний сезон на Одещині: скільки пляжів можуть відкрити для відвідування

В Одеській області все таки планують відкрити купальний сезон.
В Одеській області планують відкрити 20 пляжів для відвідування.
Про це 1 червня в ефірі телемарафону повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За словами очільника ОВА, ймовірно, буде відкритий пляж в Ізмаїльському районі, однак відкриття найбільшої кількості локацій заплановано в Одеському районі, оскільки саме там є більше можливостей для створення безпечних умов для відвідувачів.
Кіпер додав, що у найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів в області.
Нагадаємо, курортна Затока без туристів через постійні обстріли росіян – ексклюзивний репортаж з моря.
Читайте також провідні новини дня:
- Ракетна атака по Києву: експерт попередив про нову загрозу та небезпеку "Іскандер-К"
- ТЦК відмовляє у гарантованій відстрочці від мобілізації: адвокатка розповіла про алгоритм дій
- Найстарша породілля України Підвербна хоче народити ще одну дитину: деталі