Купальний сезон на Одещині: скільки пляжів можуть відкрити для відвідування

В Одеській області все таки планують відкрити купальний сезон.

В Одеській області планують відкрити 20 пляжів для відвідування.

Про це 1 червня в ефірі телемарафону повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами очільника ОВА, ймовірно, буде відкритий пляж в Ізмаїльському районі, однак відкриття найбільшої кількості локацій заплановано в Одеському районі, оскільки саме там є більше можливостей для створення безпечних умов для відвідувачів.

Кіпер додав, що у найближчі дні буде підписано розпорядження щодо відкриття 20 таких пляжів в області.

Нагадаємо, курортна Затока без туристів через постійні обстріли росіян – ексклюзивний репортаж з моря.

Читайте також провідні новини дня: