Куп’янськ у “подвійній облозі”: Трегубов розповів про ситуацію в місті

Ситуація в районі Куп’янська залишається напруженою / © Getty Images

Реклама

На Харківщині російські окупаційні війська продовжують тиснути на Куп’янськ, зайшовши до північних районів міста. Водночас Сили оборони ефективно використовують безпілотні літальні апарати для відсікання логістичних шляхів ворога. Таким чином, з погляду повітряних операцій, місто опинилося у «подвійній облозі», як для українських захисників, так і для російських окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Ворог зайшов у Куп’янськ

За словами Трегубова, ситуація в районі Куп’янська залишається напруженою. Російські війська досягли успіху на північному напрямку і зараз присутні в частині міста.

Реклама

«У районі Куп’янська ворог зараз присутній у північних районах міста. Приблизно до 20% районів міста намагається зараз зайняти саме на півночі», — зазначив Трегубов.

Паралельно з наземними діями, ворог активно використовує ударні дрони. Мета цих ударів — перерізати українські шляхи постачання, що є критично важливим для оборони міста.

«Подвійна облога» Куп’янська

Віктор Трегубов описав унікальну ситуацію, що склалася навколо Куп’янська, яку він назвав «подвійною облогою». Це стосується повітряного простору та логістики.

«З погляду БпЛА ситуація та сама у протилежний бік», — додав Трегубов.

Реклама

Поки російські БпЛА намагаються відсікти постачання для Сил оборони, українські безпілотники діють симетрично, повністю перекриваючи шляхи постачання для окупаційних військ.

«Всі постачання противника українські БпЛА відсікають, тому в цьому плані місто якось знаходиться у подвійній облозі, якщо брати саме повітря», — повідомив начальник управління комунікацій.

На землі ж противник продовжує посилювати свою присутність у північних районах населеного пункту, намагаючись просуватися далі вглиб міста.

Нагадаємо, президент Зеленський та очільник СБУ Василь Малюк повідомили, що ситуація у Покровську дуже складна, там точаться важкі бої. Але інформація про оточення ЗСУ не відповідає дійсності.