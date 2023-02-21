Купила на Привозі: в Одесі госпіталізовано 17-річну дівчину, яка отруїлася грибами

Зазначається, що це - перший в цьому році випадок отруєння дикорослими грибами.

В Одесі госпіталізовано 17-річну дівчину, яка отруїлася грибами, придбаними на "Привозі".

Про це повідомляє державна установа "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України".

Зазначається, що це - перший в цьому році випадок отруєння дикорослими грибами. Його зареєстровано 20 лютого.

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Зокрема, фахівці встановили, що дівчина 2006 року народження вживала мариновані бочкові гриби (опеньки), придбані на ринку "Привоз" у приватної особи.

"За три години після вживання з’явились ознаки отруєння: нудота, блювання. Каретою швидкої допомоги її було доправлено в реанімаційне відділення КНП "Одеська дитяча обласна клінічна лікарня", де дівчині було надано необхідну допомогу. Наразі хвора продовжує лікування в лікарні", - йдеться у повідомленні.

В установі додали, що в 2022 році в області було зареєстровано шість випадків отруєння грибами з вісьмома потерпілими (із них шестеро дітей).

Нагадаємо, у Дніпрі померла 8-річна дівчинка, яка отруїлася консервованими грибами.

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