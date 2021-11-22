Купила водійське посвідчення в Instagram і хотіла зареєструвати в "Дії": на Прикарпатті суд оштрафував жінку

Купила водійське посвідчення в Instagram і хотіла зареєструвати в "Дії": на Прикарпатті суд оштрафував жінку

Жінка у злочині зізналась та просила суд її суворо не карати.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області оштрафував жінку, яка в Instagram купила посвідчення водія та намагалась зареєструвати його в "Дії".

Про це йдеться у вироку суду.

Жінка під час судового засідання розповіла, що побачила соцмережі оголошення про виготовлення фальшивого водійського посвідчення. Для цього вона надала шахраям свої паспортні дані та фото. За виготовлення документу жінка заплатила 5 тис. грн. Вона хотіла перевірити, чи зареєстроване посвідчення в застосунку "Дія", після чого її викликали до поліції.

Жінка у злочині зізналась та просила суд її суворо не карати.

Суд оштрафував жінку на 5100 грн, також вона сплатить 2059,44 грн за проведення експертиз.

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