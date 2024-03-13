Купили човен, якого не існує: чергові ухилянти намагалися переплисти Тису

Затриманих доправили до підрозділу та склали на них адмінпротоколи.

Чоловіки призовного віку домовитися про купівлю човна, щоб перебратися через Тису. Їх зупинив прикордонний наряд за 10 метрів від кордону.

Про це повідомила ДПСУ.

Порушники зізналися, що організатор "схеми" пообіцяв переправити їх в Угорщину. Мовляв, він залишив для цього човен на березі річки. За це кожен заплатив по 5000 доларів, однак на місці плавзасобу не виявилось.

Нагадаємо, ухилянти горами намагалися втекти до Румунії.

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