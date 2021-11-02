Купили машину, балаклави та пістолет: під Одесою двоє братів готували розбійний напад на 70-річну жінку

Затримали їх під час скоєння злочину.
На Одещині правоохоронці викрили двох братів, які готували розбійний напад на пенсіонерку.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Так, правоохоронці затримали 25- та 35-річних чоловіків, які готувалися напасти на будинок мешканки селища Нерубайське. Для цього вони купили автомобіль, декілька балаклав, рацію, промислові хомути, а також пістолет Макарова та патрони. Згодом зброю вилучили та направили на експертизу.
Затримали підозрюваних, коли вони вже проникли до будинку 70-річної жінки.
“Обом чоловікам слідчі оголосили підозри за ч.1 ст.14 (“Готування до кримінального правопорушення”) та ч.3 ст.187 (“Розбій”) КК України. Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч.1 ст.263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) ККУ”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.
Читайте також:
- Побиття вчительки у Дніпрі: мати заявляє про образи сина і давній конфлікт.
- У Чернівцях неадекватний чоловік вдарив ногою в груди патрульну поліцейську.
- Матір під час прогулянки із донькою зґвалтували просто посеред вулиці.