Купили військовий квиток, щоб не йти до ТЦК: у Раді відповіли, чи звільнять цю категорію від служби

Зараз це питання вирішують на рівні Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Військовозобов'язані, які не мають строкової служби або військової кафери, але купили собі військовий квиток, у разі ухвалення законопроєкту будуть звільнені зі служби.

Про це повідомив секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю NV.

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"Питання зараз вирішено на рівні комітету. Зараз буде законопроєкт. І там не буде вже важливо, чи ти сам знайшов цей військовий квиток, чи домовився, щоб тобі його дали, щоб ти не ходив в військкомат, а потім став заручником цієї ситуації, чи ти дійсно хворий.

Ми ж не будемо сперечатися, що багато людей, які, щоб не ходити в військкомат і мати право виїзду за кордон на той час, також мали можливість собі в мирний час закривати ці питання, брати військовий квиток. Але зараз питання буде вирішено для всієї категорії. Якщо Рада проголосує, (буде - ред.) прийнятий закон, вони будуть мати право на звільнення, а ті, хто, скажімо, має зараз цей статус, вони просто не будуть призиватися", - пояснив він.

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