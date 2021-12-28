"Купив" авто в Instagram: в Одесі шахрай "нагрів" довірливого чоловіка майже на пів мільйона

"Купив" авто в Instagram: в Одесі шахрай "нагрів" довірливого чоловіка майже на пів мільйона

Чоловік перекинув "продавцеві" на картку 444 тис. гривень, проте автомобіля не отримав.

В Одесі Приморський районний суд розглядає курйозну справу про шахрайство. До суду звернувся чоловік, якого надурили на майже пів мільйона гривень.

Про це йдеться у Єдиному держреєстрі судових рішень.

Інцидент стався ще влітку 2020 року. Позивач розповів, що вирішив купити автомобіль через оголошення в Instagram. "Продавцеві" він перекинув на картку 444 тис. гривень, проте автомобіля не отримав, а власник машини зник і перестав виходити на зв'язок.

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Термін досудового розслідування суд продовжив ще на рік, адже місцеперебування підозрюваного досі не встановили.

"Закінчити досудове розслідування у передбачений строк не виявилося можливим, оскільки… необхідно встановити місцезнаходження підозрюваного та провести інші слідчо-оперативні заходи", — йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо, що від початку року уже 35 тисяч українців впіймалися "на гачок" інтернет-шахраїв.

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