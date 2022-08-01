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Купив довідку за 15 тис. доларів, а виїхати не зміг: в Україні піймали ухилянта (фото)

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Купив довідку за 15 тис. доларів, а виїхати не зміг: в Україні піймали ухилянта (фото)

Фото: Андрій Небитов

Зловмиснику, який підробив довідку, загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

Правоохоронці викрили 54-річного чоловіка, який виготовив підроблені документи та його "клієнта" - 32-річного призовника, який намагався уникнути служби і втекти за кордон.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Небитов.

Фейкова довідка про неможливість мобілізації обійшлась замовнику в понад 15 тисяч доларів

© Андрій Небитов
Фото: Андрій Небитов

Суд взяв підозрюваного під варту. За незаконне переправлення осіб через державний кордон чоловіку загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

"Зараз, коли вся наша держава об’єдналась, аби дати гідну відсіч загарбнику, ми будемо жорстко  реагувати на подібні випадки малодушності і спроб нажитись на сприянні боягузам", - написав Небитов. 

© Андрій Небитов
Фото: Андрій Небитов
© Андрій Небитов
Фото: Андрій Небитов

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала спритного "підприємця", який допоміг виїхати за кордон близько 20 призовникам

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