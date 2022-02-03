Купив на ринку і вклеїв фото: у Херсонській області чоловік підробив посвідчення учасника бойових дій

Купив на ринку і вклеїв фото: у Херсонській області чоловік підробив посвідчення учасника бойових дій

Недійсний документ у нього виявили поліцейські.

У Херсонській області чоловік підробив посвідчення учасника бойових дій. За рішенням Херсонського апеляційного суду, він отримав пів року арешту.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Також читайте У Великій Британії чоловік 70 років керував авто без посвідчення та страхування, його жодного разу не зупиняли патрульні

За даними слідства, засуджений придбав посвідчення учасника бойових дій в Одесі на ринку. Там же вклеїли у документ його фотокартку. Недійсний документ у нього виявили поліцейські.

У березні 2021 року Херсонський міський суд призначив йому покарання на суму 850 гривень за використання підробленого документу. З'ясувалося, він неодноразово притягався до кримінальної відповідальності - його судимість не погашена. Чоловік офіційно не працював, перебував на обліку у нарколога, за місцем проживання характеризувався негативно.

Нове покарання чоловіку призначив Херсонський aпeляцiйний cуд – пів року арешту.

Новини України: 40-річний чоловік вперше в житті отримав документ на посвідчення особи

Раніше повідомлялося, що у Сумській області чоловік, який вийшовши на вулицю без паспорта, отримав штраф розміром 17 тисяч гривень.

Читайте також: