Купив на ринку і вклеїв фото: у Херсонській області чоловік підробив посвідчення учасника бойових дій

Недійсний документ у нього виявили поліцейські.
У Херсонській області чоловік підробив посвідчення учасника бойових дій. За рішенням Херсонського апеляційного суду, він отримав пів року арешту.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
За даними слідства, засуджений придбав посвідчення учасника бойових дій в Одесі на ринку. Там же вклеїли у документ його фотокартку. Недійсний документ у нього виявили поліцейські.
У березні 2021 року Херсонський міський суд призначив йому покарання на суму 850 гривень за використання підробленого документу. З'ясувалося, він неодноразово притягався до кримінальної відповідальності - його судимість не погашена. Чоловік офіційно не працював, перебував на обліку у нарколога, за місцем проживання характеризувався негативно.
Нове покарання чоловіку призначив Херсонський aпeляцiйний cуд – пів року арешту.
Раніше повідомлялося, що у Сумській області чоловік, який вийшовши на вулицю без паспорта, отримав штраф розміром 17 тисяч гривень.
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