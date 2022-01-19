Купив небезпечні ліки: у Житомирі затримали чоловіка, який хотів отруїти вагітну дружину

Підозрюваний через конфлікт хотів убити дружину.

У Житомирі у середу, 19 січня, затримали 41-річного чоловіка, який хотів отруїти свою вагітну дружину та придбав для цього небезпечні ліки.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

За даними слідства, житель Коростеня тиждень планував убивство своєї вагітної дружини, з якою у нього був конфлікт. Для цього він приїхав до Житомира та купив небезпечні ліки, які можна придбати лише за рецептом. Його затримали одразу після купівлі.

Слідство також встановило, що чоловік є підозрюваним у вчиненні грабежу та побитті людини.

"Попередня правова кваліфікація події – ст. 15 (Замах на правопорушення), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство жінки, яка завідомо для винного перебувала у стані вагітності) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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