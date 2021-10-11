Купівля вугілля у терористів: Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в 1 млрд гривень

Купівля вугілля у терористів: Медведчуку вручили клопотання про арешт або заставу в 1 млрд гривень

Наразі Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі - про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.

Куму Путіна, нардепу Віктору Медведчуку, якого підозрюють у держзраді, 11 жовтня вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі 1 мільярд гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив однопартієць Медведчука, нардеп Ренат Кузьмін.

"Медведчуку щойно вручили клопотання про арешт або заставу в один мільярд гривень", - написав він годину тому.

Нагадаємо, 8 жовтня голова СБУ Іван Баканов та генпрокурорка Ірина Венедіктова на спільному брифінгу повідомили про оголошення підозри народному депутату Віктору Медведчуку у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Народного депутата Віктора Медведчука підозрюють в тому, що через його дії в 2014-2015 роках енергетична сфера України була поставлена у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій на Донбасі. Цим було підірвано економічну безпеку держави, позбавлено її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів. Саме за сприяння Медведчука були організовані незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

Більше того, оприлюднені СБУ записи розмов народного депутата Віктора Медведчука підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ та колишніх вищих посадовців української держави.

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