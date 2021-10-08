Купівля Україною вугілля в терористів: Баканов прокоментував причетність Порошенка та Гонтаревої

Голова СБУ не розголошує подробиць розслідування.
Після оголошення нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку підозри в держзраді через організації схем із закупівлею Україною вугілля в терористів, слідство відпрацьовує версію щодо причетності до цього процесу тодішньої керівниці Нацбанку Валерії Гонтаревої та п'ятого президента України Петра Порошенка.
Про це 8 жовтня під час брифінгу сказав голова СБУ Іван Баканов.
"Щодо Петра Олексійовича і пані Гонтаревої. Складне питання насправді. Дійсно, станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом з тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію щодо причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо. Якщо відповідні докази будуть зібрані, ми вийдемо до вас на ще один брифінг - і повідомимо про це суспільство", - Баканов.
Нагадаємо:
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Офіс генерального прокурора України повідомив про підозру в держзраді нардепу Віктору Медведчуку.
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Народному депутату від "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку, якому оголосили про підозру в державній зраді, проситимуть суд обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд грн.
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Як стало відомо, Віктор Медведчук за допомогою схем організував закупівлю Україною вугілля в терористів "Л/ДНР".