Купівля Україною вугілля в терористів: Баканов прокоментував причетність Порошенка та Гонтаревої

Голова СБУ не розголошує подробиць розслідування.

Після оголошення нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку підозри в держзраді через організації схем із закупівлею Україною вугілля в терористів, слідство відпрацьовує версію щодо причетності до цього процесу тодішньої керівниці Нацбанку Валерії Гонтаревої та п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це 8 жовтня під час брифінгу сказав голова СБУ Іван Баканов.

"Щодо Петра Олексійовича і пані Гонтаревої. Складне питання насправді. Дійсно, станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Разом з тим, з огляду на те, що ми побачили, іншого варіанту, ніж відпрацьовувати версію щодо причетності пана Порошенка і пані Гонтаревої до цього процесу, просто неможливо. Якщо відповідні докази будуть зібрані, ми вийдемо до вас на ще один брифінг - і повідомимо про це суспільство", - Баканов.

Нагадаємо:

Новини України: Генпрокуратура завершила розслідування справ Медведчука і Козака

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання