Купував подарунки, щоб мовчали: на Житомирщині чоловік ґвалтував своїх похресниць

Зловмисник забирав дітей до себе додому.

Житель Коростишева упродовж декількох років ґвалтував та розбещував двох малолітніх сестричок – своїх похресниць.

Про це повідомили у пресслужбі Житомирської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що він приїжджав до сусіднього району, де проживала родина. Інколи зловмисник забирав дітей до себе додому "погостювати". Він використовував безпорадний стан малолітніх, залякував їх та задобрював подарунками - купував мобільні телефони, планшет, одяг, взуття, давав гроші, щоб нікому не розповіли.

У суді свою провину чоловік не визнав.

На підставі наданих ювенальним прокурором доказів, численних показів свідків та потерпілих, висновків експертиз, зокрема судово-психіатричних, його винуватість повністю доведена. Його засуджено до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині батько ґвалтував трьох власних дітей, а мати не реагувала.

А у Дніпрі судитимуть чоловіка, який забив до смерті співмешканку та неодноразово ґвалтував трьох її синів.

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