Київського чиновника впіймали на махінаціях на понад 20 мільйонів

Поліція висунула підозру посадовцю з КМДА / © Національна поліція України

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Національна поліція повідомила про підозру посадовцю Київської міської державної адміністрації (КМДА). Його підозрюють у завданні збитків на суму 20,5 мільйона гривень через закупівлю техніки за завищеними цінами.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Правоохоронці встановили, що між комунальним підприємством та комерційною структурою був укладений договір на придбання 2195 комплектів засобів бездротового зв’язку, включно з послугами монтажу та налаштування. Загальна вартість цього контракту склала понад 144 мільйони гривень.

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За даними слідства, посадовець неналежно виконував свої службові обов’язки, зокрема не проводив належного моніторингу ринкових цін. Це призвело до закупівлі обладнання за завищеною вартістю. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА оголосили про підозру в службовій недбалості, яка призвела до часткового руйнування тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська» київського метрополітену.