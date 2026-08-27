Купила стару хату за $5 тисяч: українка показала, як змінився будинок за п’ять років

Стара хата / Ілюстративне фото / © Pixabay

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Одеситка Анастасія Сокол у 2021 році придбала занедбаний будинок у селі Одеської області за 5 тисяч доларів. У хаті кілька років ніхто не жив, не було навіть водопостачання. За п’ять років подружжя перетворило її на комфортне житло.

Про це вона розповіла у TikTok.

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Спочатку Анастасія та її чоловік планували використовувати будинок як дачу. Однак згодом вирішили оселитися там постійно.

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«П’ять років ніхто не жив, усе заросло бур’янами і чагарниками», — розповіла жінка.

Після купівлі на подружжя чекало чимало роботи. Вони знесли частину старих стін, звели нові, замінили вікна, облаштували теплу підлогу та оновили систему опалення.

Площа основної частини будинку становила близько 60–65 квадратних метрів. Згодом власники зробили прибудову ще приблизно на 25 квадратних метрів. Там облаштували ванну кімнату, технічне приміщення та місце для майбутньої гардеробної.

Відремонтований дім

За словами Анастасії, знайомі радили не вкладати гроші у стару хату, а купити новий будинок. Однак подружжя своїм рішенням задоволене.

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Окремо подружжя зайнялося подвір’ям — замість заростей поступово з’явився ландшафтний сад.

Ландшафтний сад

Будинок подорожчав у шість разів

За словами власниці, сьогодні цей будинок разом із результатами реконструкції вона оцінює приблизно у $30 тисяч. Тобто за п’ять років його вартість, за її оцінкою, зросла у шість разів.

Попри те, що основні роботи вже завершені, господарі продовжують облаштовувати будинок і територію.

Подружжя задоволене рішенням

«Ми задоволені. Найголовніше — це природа, спокі, простір та відносна автономність», — наголосила дівчина.

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І з цим важко не погодитися, тому що занедбана дача без води стала затишним домом для пари, яка доклала належних зусиль. Це викликає лише захоплення й щиру радість.

Раніше Українка Аліна з Дніпропетровщини купила старий будинок у селі за $8 тисяч і протягом року ремонтувала його. Вона зазначила, що дешева хата потребує значних фінансових вкладень, а разом із ремонтом доводиться витрачати багато часу й сил. Власниця радить не розраховувати, що всі заплановані роботи вдасться завершити швидко, адже під час ремонту можуть виникати непередбачені проблеми.

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