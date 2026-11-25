Придбання квартири / © pexels.com

Реклама

На Дніпропетровщині жінка ще у 2000 році придбала трикімнатну квартиру за 2000 гривень, однак через помилки в оформленні документів протягом багатьох років не могла повноцінно розпоряджатися нерухомістю. Попри те, що покупці повністю розрахувалися з продавцями, зареєстрували житло в БТІ та фактично стали його власниками, відсутність нотаріального посвідчення договору створила юридичну перешкоду. Зрештою жінці довелося звернутися до суду, щоб узаконити придбання.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Реклама

Як встановив суд, 16 травня 2000 року жінка разом з іншим покупцем уклала договір купівлі-продажу трикімнатної квартири. Угоду зареєстрували на товарній біржі «Жовтоводська» за номером 11.

Реклама

Площа нерухомості становила 59,8 кв. м, з яких 37,5 кв. м були житловими.

За словами позивачки, квартиру придбали за 2000 гривень. Продавці отримали всю суму після підписання договору.

Уже наступного дня, 17 травня 2000 року, нові власники зареєстрували нерухомість у Жовтоводському бюро технічної інвентаризації. Відомості про них внесли до реєстрової книги, а технічний паспорт переоформили на їхні імена.

Таким чином, покупці отримали квартиру у володіння та користування, а сторони виконали свої договірні зобов’язання.

Реклама

Однак була одна суттєва проблема: договір купівлі-продажу не посвідчили нотаріально.

Чому жінка не могла розпоряджатися нерухомістю

Згодом один із покупців квартири помер, а жінка залишилася співвласницею нерухомості.

Проте відсутність нотаріального посвідчення договору створювала юридичні труднощі. Попри фактичне придбання квартири та її реєстрацію в БТІ, власниця не могла повноцінно розпоряджатися майном і укладати щодо нього відповідні цивільно-правові угоди.

Щоб усунути цю перешкоду, вона звернулася до суду з вимогою визнати договір купівлі-продажу дійсним.

Реклама

Що вирішив суд

Розглядаючи справу, суд врахував законодавство, яке діяло на момент укладення договору.

Зокрема, частина друга статті 47 Цивільного кодексу України 1963 року передбачала можливість визнання договору дійсним через суд, якщо одна зі сторін повністю або частково виконала угоду, яка потребувала нотаріального посвідчення, а інша ухилялася від такого оформлення.

Аналогічні положення містяться і в чинному законодавстві. Зокрема, стаття 220 Цивільного кодексу України дозволяє суду визнати дійсним договір, якщо сторони погодили всі його істотні умови, є письмові докази домовленості та відбулося повне або часткове виконання зобов’язань, але одна зі сторін ухилилася від нотаріального посвідчення.

Суд дійшов висновку, що договір фактично виконаний, продавці отримали гроші, покупці зареєстрували квартиру в БТІ, а угода не порушує інтересів держави чи третіх осіб.

9 жовтня 2026 року Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області задовольнив позов у справі №176/2467/26.

Суд визнав дійсним договір купівлі-продажу трикімнатної квартири, укладений 16 травня 2000 року та зареєстрований на товарній біржі «Жовтоводська».

Крім того, з чотирьох відповідачів постановили стягнути на користь позивачки судові витрати — по 332,80 гривні з кожного.

Нагадаємо, нещодавно Івано-Франківський міський суд оголосив вирок жінці, яка за кілька днів ошукала чотирьох людей за допомогою підроблених банківських квитанцій у смартфоні. Зловмисниця «розраховувалася» фейковими переказами за оренду житла, одяг, засоби гігієни та навіть виманювала у перехожих готівку.

Новини партнерів

Новини партнерів