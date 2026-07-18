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Власники нерухомості в Україні, які оформили право власності до 1 січня 2013 року, опинилися в зоні ризику, адже інформації про їхнє майно може не бути в сучасному Державному реєстрі речових прав.

Про це пише Судово-юридична газета.

Попри те, що старі паперові документи, які видавало Бюро технічної інвентаризації (БТІ), залишаються юридично чинними, відсутність цифрового запису може заблокувати будь-які угоди купівлі-продажу, дарування чи оформлення спадщини. Окрім того, в умовах воєнного стану це може позбавити громадян можливості отримати державну компенсацію за знищене або пошкоджене житло.

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Головні причини, чому паперових документів БТІ зараз замало

Оформленням прав на житло та іншу нерухомість до 1 січня 2013 року займалося виключно Бюро технічної інвентаризації, які фіксували всю інформацію лише у паперових архівах. Через це дані про величезну кількість об’єктів і досі не внесені до сучасного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Попри те, що закон підтверджує чинність колишніх документів, відсутність цифрового запису в єдиній базі створює серйозну небезпеку для господарів. Власники ризикують зіткнутися з махінаціями аферистів, втратити оригінали паперів через обстріли чи пожежі, а також отримати чимало проблем і затримок під час спроби продати, подарувати або передати у спадок своє майно.

Чому це важливо під час війни

Під час війни оцифрування даних про нерухоме майно стало дуже важливою потребою. Наявність електронного запису в загальній базі є обов’язковою умовою для того, щоб подати заявку на державну допомогу чи компенсацію через програму єВідновлення, якщо житло постраждає або буде повністю зруйноване через обстріли.

Саме тому громадянам, які мають на руках лише старі паперові бланки БТІ, радять не зволікати й заздалегідь перенести всі відомості до сучасного цифрового реєстру.

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Навіщо оцифровувати документи БТІ

В Україні крок за кроком створюють єдину та відкриту базу даних про нерухомість. З цієї причини для громадян, які набули та оформили свої права на майно до початку 2013 року, влада передбачила безкоштовну послугу.

Якщо документи від БТІ були видані вчасно та за всіма правилами того часу, за їхнє перенесення до сучасного електронного реєстру не доведеться платити жодних державних мит чи зборів.

До того ж законодавство чітко розписує весь процес оновлення даних. Власнику не потрібно самостійно збирати довідки в архіві — державний реєстратор сам відправить офіційний запит до БТІ, щоб отримати та підтвердити всі необхідні для цифрової бази відомості.

Архів БТІ знищений або залишився на окупованій території: що робити

Іноді підтвердити свої права на майно через запити до БТІ стає абсолютно неможливим. Найчастіше з цим стикаються люди, чиї паперові архіви згоріли, були знищені через бойові дії або ж залишилися в окупованих населених пунктах.

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Коли державний реєстратор отримує відмову або не може зв’язатися з потрібною установою, єдиним виходом для власника стає вирішення питання в судовому порядку. У такому разі доведеться подавати позов про визнання права власності на свою нерухомість.

Після того як суд розгляне справу і його вердикт офіційно набере чинності, саме це судове рішення замінить старі папери та стане законною підставою для внесення житла до цифрового державного реєстру.

Як оцифрувати старі документи БТІ та внести житло до Держреєстру

Оформити заяву можна двома зручними шляхами на вибір:

відвідати ЦНАП або нотаріус: за загальним правилом, це робиться в межах тієї області, де розташоване саме майно. Проте для нерухомості з Криму, Севастополя, а також Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей діє виняток — подати документи можна в будь-якому куточку України, без прив’язки до регіону;

подати заяву дистанційно в режимі онлайн за допомогою порталу «Дія»: цей варіант підходить для об’єктів по всій країні, за винятком майна, яке географічно розташоване на території Луганської та Донецької областей, а також АР Крим.

Яка вартість послуги перенесення даних

Якщо ви оформили житло чи землю до 1 січня 2013 року і маєте на руках усі правильні папери, внести їх до нового електронного реєстру можна повністю безкоштовно.

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Експерти закликають зробити це якнайшвидше. Якщо старі документи раптово загубляться або згорять, а залізничний чи міський архів БТІ не зможе видати довідку (наприклад, через руйнування чи окупацію), доводити свої права на майно доведеться через суд. А це витягне чимало грошей, нервів та часу.

Нерухомість в Україні 2026 — останні новини

У 2026 році в Україні власники нерухомості та нових престижних автівок вартістю понад 375 мінімальних зарплат зобов’язані сплачувати відповідні податки, причому для житла передбачено пільги на 60–180 кв. м, а для знищеного через бойові дії майна — звільнення від оподаткування. Податкова надсилає розрахунки до 1 липня, а сплатити їх потрібно протягом 60 днів, інакше нараховуються штрафи 5–10% і пеня.

У Верховній Раді готують законопроєкт, що зобов’яже органи соцзахисту перевіряти статус власника перед будь-яким відчуженням єдиного житла пенсіонерів, людей з інвалідністю, самотніх літніх громадян і військовослужбовців, аби запобігти втраті житла через борги, виконавчі провадження чи шахрайство. Автори ініціативи наголошують, що навіть невеликий комунальний борг може стати підставою для судового стягнення, а чинне законодавство не забезпечує належного захисту цих категорій, оскільки нотаріуси та реєстратори часто не перевіряють соціальний статус власника.

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