Купили стару хату в селі: українка показала результат після ремонту, а Мережа вибухнула запитаннями (фото)

Хата за $4000 і півтора року ремонту Фото olenka_kucheruk

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Українка Оленка Кучерук показала, як разом із чоловіком ремонтує стару хату в селі, яку подружжя придбало за 4 тис. доларів. Ремонт триває від грудня 2024 року, причому значну частину робіт чоловік виконує власноруч.

Про свій досвід дівчина розповідає у Threads, де показує поступові зміни будинку.

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«Наша хата в селі, класичні міленіали з грудня 2024 розважаємось ремонтом», — написала вона.

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Будинок до ремонту Фото olenka_kucheruk

За словами блогерки, швидше завершити роботи не вдавалося, оскільки її чоловік — військовослужбовець, тому часу на ремонт у нього небагато. Роботи всередині та зовні подружжя виконує власноруч.

Будинок після ремонту Фото olenka_kucheruk

Якою була кухня

Оленка Кучерук розповіла, що після купівлі будинку її особливо вразило планування кухні. За її словами, там був навіть унітаз.

«Коли ми заїхали, я була в повному „захваті“ від дизайнерської ідеї з унітазом на кухні», — згадує вона.

Кухню вирішили облаштувати максимально бюджетно. Для фартуха використали плитку, яка залишилася після ремонту ванної кімнати. Стільницю чоловік зробив із OSB, а зверху поклав велику плитку.

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Замість дверцят на кухонних шафках використали штори із секонд-хенду. Плита та котел дісталися новим власникам разом із будинком.

Попри бюджетні рішення, результат Оленці Кучерук подобається.

«Але мені наша кухня надзвичайно подобається», — зазначила вона.

Кухня у будинку olenka_kucheruk Фото olenka_kucheruk

Фасад, хлів і старий паркан

Ремонт стосується не лише інтер’єру. Подружжя власноруч працює і над зовнішнім виглядом будинку.

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Оленка Кучерук розповіла, що у березні 2025 року, коли подружжя лише планувало майбутню веранду, її чоловік був військовослужбовцем на Куп’янському напрямку, і вони обговорювали ремонтні роботи в листуванні.

Згодом у чоловіка була операція, після якої він перебував у відпустці на відновленні. Після цього роботи в будинку продовжилися.

Сама Кучерук також займалася облаштуванням території. Вона розібрала старий хлів, який був зроблений із дерева та глини, а також викорчовувала стовпчики старого паркану.

«З хатою постійно є чим зайнятись щоб дурне з голови викинути Там треба тільки почати, а тоді воно одне за другим якось йде», — розповіла вона.

Нині фасад, за словами Кучерук, уже майже завершений. А от заміну даху поки відклали.

«Ну і зараз, нарешті майже доробили фасад (на дах уваги не звертаємо, він в планах на дуже далеке майбутнє) а в планах вже огорожа ремонти не закінчуються ніколи», — написала вона.

Блогерка olenka_kucheruk Фото olenka_kucheruk

Хату купили за 4 тис. доларів

За словами Кучерук, будинок без ремонту обійшовся подружжю у 4 тис. доларів. Вона називає цю покупку непоганою інвестицією та пропонує підписникам запитувати про їхній досвід.

Окремою частиною життя в селі для Кучерук стали квіти. Вона розповіла про жоржину, корінець якої привезла понад 500 км зі Славутича. Там вона купила його за 50 грн.

Авторка дописів також жартувала, що придбала хату в селі, щоб фотографуватися з квітами.

Як відреагували у Мережі

Історія ремонту старої хати викликала позитивну реакцію користувачів Threads. Одна з коментаторок, rena_colorist, зізналася, що подібні історії допомагають їй не шкодувати про власну покупку старого будинку.

«Оце тільки такі історії тримають мою кукуху. Бо дивлюсь я на ці джунглі, в яких стоїть старий будинок, що ми придбали, і іноді думається: НАФІГА?!», — написала вона.

Інша користувачка поцікавилася, навіщо міняти дах, якщо він не протікає, і запропонувала просто його пофарбувати.

«Тому і відкладено в плани на дууужеее далеке майбутнє», — відповіла їй господарка будинку.

У коментарях також назвали результат «чудовим перевтіленням».

«Скільки проробленої роботи, просто неймовірне перевтілення за рік», — зазначила одна з користувачок.

Публікація з історією ремонту зібрала як схвальні відгуки та реакції користувачів, так і запитання щодо облаштування оселі.

«Дуже гарно! Підкажіть будь ласка, чим обшивали хату?» — запитує одна з користувачок.

На що отримала практичну відповідь господарки будинку навіть із фото матеріалів.

Нагадаємо, раніше йшлося про молоде подружжя з двома дітьми, яке купило стару хату в Карпатах, яку всі оминали десятою дорогою.

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