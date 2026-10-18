Купити житло стане реальніше: для кого знизили іпотеку за «єОселею»

єОселя під 7%

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В українській програмі пільгового іпотечного кредитування «єОселя» з’явилася спеціальна модель, розрахована на підтримку молодих родин. Згідно з новими умовами, відсоткова ставка становить 7% річних у перші три роки.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Зниження ставки «єОселя»: кому доступні нові умови

Після перших трьох пільгових років відсоткова ставка з четвертого по десятий рік становитиме 10% і встановлюватиметься на рівні 12% починаючи з одинадцятого року.

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Водночас для сімей передбачили новий стимул: за кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена вже після отримання кредиту, ставка знижуватиметься на 2 відсоткових пункти, проте вона не може опускатися нижче за 0,1%.

«Позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло „на виріст“. Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%», — пояснює прем’єр.

Усю різницю у вартості клієнти покривають коштом власного внеску. Купити житло більшої площі за цією моделлю можна лише в новобудовах або ж у будинках, які були введені в експлуатацію не більше трьох років тому.

Крім усього, вдосконалили й процедуру перевірки майнового стану майбутніх позичальників. Це потрібно, аби уникнути зловживань державною програмою, і аби допомогу отримували лише ті, хто справді відповідає умовам підтримки.

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«Ці зміни потрібні, щоб молоді сім’ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і, що важливо, — планували майбутнє в Україні», — додав Корецький.

Житло в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні стартує реформа житлової політики: новий закон «Про основні засади житлової політики» скасовує застарілий радянський Житловий кодекс та замінює квартирні черги європейськими інструментами, серед яких ключовим є соціальна оренда.

Керувати фондом соціального житла будуть муніципальні неприбуткові оператори, а прозорість розподілу забезпечить Єдина інформаційно-аналітична система. Спеціальний закон щодо параметрів доходу, вартості та норм площі заплановано ухвалити в І кварталі 2027 року в межах програми Ukraine Facility, при цьому кошти від оренди спрямовуватимуться до револьверного фонду для нового будівництва.

Головним принципом соціальної оренди є її фінансова доступність: орендна плата не перевищуватиме 30% доходу родини, а решту компенсуватимуть держава або громада. Пріоритетний доступ до цієї програми та інших комбінованих інструментів підтримки матимуть ВПО, ветерани та постраждалі від війни, на забезпечення житлових потреб яких закладено понад 43 млрд гривень до кінця 2027 року.

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Перші соціальні квартири зведуть у межах пілотного проєкту за кошти Європейського інвестиційного банку у п’яти містах: Кропивницькому, Кременчуці, Львові, Миколаєві та Житомирі. Збудоване житло залишатиметься у комунальній власності громад, а рішення про його надання ухвалюватиме місцева влада для пріоритетних категорій за умови дотримання фінансового фільтра.

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