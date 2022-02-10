Кур'єр приніс коробку: під стінами міськвиконкому у Кривому Розі пролунав вибух (відео)

Кур'єр приніс коробку: під стінами міськвиконкому у Кривому Розі пролунав вибух (відео)

Посилку підірвали вибухотехніки.

У Кривому Розі співробітники муніципальної гвардії "виявили" коробку з невідомим вмістом. На місце викликали правоохоронців та вибухотехніків.

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Про це повідомляють "Свои".

Сьогодні, 10 лютого, у Кривому Розі відбулися навчання СБУ та поліції. Згідно з ними, працівник Муніципальної гвардії у приміщенні міськвиконком виявив підозрілу коробку. Її приніс кур'єр "Нової пошти". Охоронець "повідомив" про посилку до поліції.

Із будівлі міськвиконкому "евакуювали" працівників. Коробку винесли за межі будівлі і ліквідували шляхом контрольованого підриву.

Повідомляється, що представники СБУ та правоохоронці впоралися з поставленим завданням.

Нагадаємо, що вчора, 9 лютого у міськвиконкомі Кривого Рогу проводилися обшуки. Ревізори виявили нестачу 700 млн гривень за оренду землі.

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