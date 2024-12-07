Курахівський напрямок: новини за останні дні відверто погані - військовий оглядач

Окупант захопив околиці н.п. Веселий Гай та зміг закріпитися на них.

Курахівський напрямок: новини за останні дні відверто погані.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

За його словами, в Успенівці розпочалися бої, у північно-східній частині населеного пункту.

Відповідно, той "мішок", що знаходиться далі на схід - в оперативному оточенні. Єдина дорога прострілюється. Це сталося через просування ворога від Дального на південь.

"Маневр був занадто очевидним, але вчергове став сюрпризом", - йдеться у повідомленні.

Окупант захопив околиці населеного пункту Веселий Гай та зміг закріпитися на них.

Враховуючи розміри села, то до повної втрати контролю над ним - не так вже і далеко.

Ворог частково захопив (повторно) раніше втрачені позиції біля Ганнівки, закріпився, і тепер лізе на саме село.

"Веселий Гай та Ганнівка - це села, які якраз знаходяться в тому "мішку", який в оперативному оточенні", - пояснив військовий оглядач.

Північніше Трудового окупант зміг повернути втрачені раніше позиції та готує нові штурми на Успенівку з форсуванням річки, щоб остаточно "добити" це село.

Також, за словами Мiрошникова, Костянтинопольське частково втрачено.

Мовляв, близьким до втрати є село Сухі Яли, яке ворог прямо зараз штурмує.

По західному берегу р. Сухі Яли у тій її частині, де точаться бої, наша оборона практично вже згорнута.

Нагадаємо, російські загарбники протягом минулої доби окупували населений пункт Берестки, що на Донеччині. Крім того, аналітики повідомили, що ворог просунувся також в районі кількох інших населених пунктів.

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