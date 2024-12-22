Курахівський напрямок: селище Гігант захоплене ворогом - військовий оглядач

Раніше на цьому ж напрямку було захоплене Костянтинопольське.

Курахівський напрямок: селище Гігант було захоплене ворогом.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

"За всі три будівлі насправді бої тривали кілька днів, наші воїни відпрацювали відмінно", - заявив військовий оглядач.

Також позавчора було захоплене Костянтинопольське.

"Промка в селі була останньою точкою оборони. Залишається констатувати, що наша оборона на західному березі р. Сухі Яли аж до району Зеленівки (саме село захоплене) - згорнута повністю.Наразі ворог концентрується над забезпеченням флангів Зеленівки, але не сумніваюся, що він це зробить. Бо початковий прорив та подальші події занадто нагадують те, що було у Дальному", - додав Мiрошников.

З Успенівки окупант намагається тепер прориватися на Янтарне, щоб не дати вийти нашим силам з промки Костянтинопольського. Вже працювали ворожі ДРГ на околицях села.

"Одночасно з цим, звісно ж ворог буде лізти на Дачне. Ситуація ускладнюється далі на всьому напрямку. Більше нема що сказати", - резюмував оглядач.

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Нагадаємо, російська армія перекидає в напрямку Курська китайські багі, які застосовує на фронті для розвідоперацій, рейдів, транспортування вантажів та евакуації поранених.

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