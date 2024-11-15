Курахівський та Покровський напрямки залишаються найскладнішими на фронті - DeepState

Значна активність ворога спостерігається й на Куп'янському, Времівському та Лиманському відтинках.

Протягом двох минулих тижнів російські загарбники здійснили 700 атак на позиції Сил оборони на Курахівському напрямку.

Про це йдеться у звіті аналітиків DeepState.

Крім того, важкою ситуація залишається на Покровському напрямку, де ворог здійснив 435 атак на позиції ЗСУ, але змін на даному відтинку небагато.

"Курахівський відтинок залишається найскладнішим на фронті. Про це свідчить кількість бойових зіткнень за листопад. Важкою ситуація залишається на Покровському відтинку, але змін на мапі не так й багато. Значна активність ворога спостерігається й на Куп'янському, Времівському та Лиманському відтинках", - йдеться в повідомленні.

За перші 13 днів листопада ситуація в розрізі ділянок наступна:

Курахівський — 690 зіткнень;

Покровський — 435;

Лманський — 163;

Куп'янський — 145;

Времівський — 130;

Торецький — 92;

Харківський — 77;

Придніпровський — 50;

Краматорський — 30;

Оріхівський — 24;

Сіверський — 23.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували Іллінку, а також просунулись в районі ще декількох населених пунктів.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ відбили пʼять атак ворога на Курщині.

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