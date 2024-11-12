Курахівську дамбу зруйновано, вода підійнялася: скандальні подробиці і прорахунок росіян

Росіяни продовжують знищувати дамби. Ворог цинічно пошкодив Тернівську греблю на Курахівському водосховищі, створюючи ризик затоплення для навколишніх населених пунктів. Щобільше, окупанти, ймовірно, планують ще один теракт.

Де саме та чому росіяни поцілили по дамбі на Донбасі – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Росіяни підірвали ще одну дамбу

Інформація про підрив греблі почала з'являтися 11 листопада у Мережі - в українських і в російських телеграм-каналах. Зокрема, першим про підрив дамби на річці Вовча повідомив український телеграм-канал «Курахівський напрямок». Повідомлялося, що дороги залишаються придатними до використання, але з певними нюансами, переміщення бронетехніки по прилеглих грунтових дорогах, звісно ж, обмежено.

Фейки росіян про підрив

Росіяни ж, у традиційних вже для них методах, масово почали звинувачувати українську сторону та поширювати фейкові фото підриву, а потім і геть перекидати відповідальність один на одного, в тому, хто ж із них поширив зовсім інше фото. Ось такий собі пропагандист РФ, блогер Алекс Паркер пише наступне:

"Дамба Курахівського водосховища справді все. Хохли (ПІКАТИ) вирішили нагадувати та спробувати таким чином зупинити просування наших штурмових груп. Через географію сильно не допоможе і охоплення Курахового йде відразу з кількох флангів"

Ще один пропагандистський канал написав:

"Така диверсія могла бути проведена з метою гальмування просування наших військ на тлі суттєвих успіхів у районі н.п.Сонцовка"

Що говорять офіційні джерела України

Вже ввечері 11 листопада начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін підтвердив, що окупанти пошкодили дамбу.

"Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій – як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині. Станом на 16 годину 11 листопада рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся майже на півтора метра. Підтоплень житла наразі не зафіксовано!"

Оглянути дамбу неможливо через важкі бої

За даними аналітиків DeepState, дамбу зруйновано. "Зокрема, повідомляється про пошкодження механізму регулювання рівня води". Оглянути дамбу біля села наразі неможливо через постійні обстріли. Водночас у селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води, про це "Суспільне Донбас" повідомив голова Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

Джерела видання "Новини Донбасу" в екстрених службах повідомили, що росіяни обстріляли Курахове близько 10:00 11 листопада, через що і було зруйновано Тернівську дамбу Курахівського водосховища.

Удар по дамбі міг бути завданий раніше

А ось Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська могли пошкодити дамбу на Курахівському водосховищі ще у вересні 2024 року, щоб спричинити тривалі повені. Ймовірно, метою було затоплення територій на захід від водосховища для ускладнення маневру українських сил між північним і південним угрупованнями навколо Курахового. Потенційні переваги, які російські війська можуть отримати від пошкодження дамби, наразі незрозумілі, оскільки масштаби та тривалість повені наразі залишаються невідомими.

Чому Курахівське водосховище та Курахове є важливими?

На Курахівському напрямку точаться запеклі бої між українськими та російськими військами, що підкреслює стратегічне значення цього регіону. Останнім часом російські сили активно просуваються, вже зайнявши кілька прилеглих населених пунктів поблизу Курахового. Це стратегічне місто розташоване на березі річки Вовча, де розташоване й однойменне водосховище. Річка бере початок біля села Прогрес, протікаючи територією Донецької та Дніпропетровської областей, і має важливе значення для цього регіону, особливо з огляду на Курахівську теплову електростанцію (ТЕС), розташовану на її берегах.

Росіяни хочуть отримати контроль над Курахівською ТЕС

Курахівське водосховище було створене для охолодження Курахівської ТЕС, яка довгий час забезпечувала стабільне постачання електроенергії. Проте з весни 23 року станція не функціонує: російські обстріли призвели до значних пошкоджень, а персонал станції розібрав її на запчастини для ремонту інших електростанцій холдингу ДТЕК, що також зазнали руйнувань. Всі доступні елементи обладнання були вивезені, залишилося лише те, що не підлягає транспортуванню.

Стратегічна важливість цього регіону, крім військових цілей, пояснює інтерес російських сил щодо контролю над енергетичними об'єктами, аби позбавити Україну важливих ресурсів та можливості швидкого відновлення після бойових дій.

Військові цілі росіян та стратегічне значення Курахового

Російський наступ у районі Курахівського водосховища свідчить про бажання Москви посилити контроль над важливими енергетичними та логістичними вузлами Донбасу. Курахове, що розташоване поблизу стратегічного водосховища, є не лише джерелом ресурсів, але й важливим об'єктом, який дозволяє впливати на роботу енергетичної інфраструктури, зокрема Курахівської ТЕС. Зруйнована через бойові дії та відсутність належного обслуговування, ця ТЕС потенційно може бути відновлена. Контроль над нею міг би дати РФ додатковий важіль у гібридній війні, особливо в зимовий період, коли потреба в енергії особливо висока. Окрім того, Курахове знаходиться на важливих маршрутах постачання та логістики, які з'єднують Донецьку та Дніпропетровську області. Контроль над цим районом дозволить російським військам перешкоджати переміщенню українських підкріплень і ресурсів, що критично важливо для контролю південно-східних регіонів України.

Екологічний та гуманітарний аспект

Пошкодження чи контроль над Курахівським водосховищем може мати й суттєві екологічні наслідки. Різкі зміни в експлуатації або руйнування водосховища вплинуть на екосистему річки Вовча та загрожують затопленням чи пересиханням частини прилеглих сіл і міст, що посилить гуманітарну кризу. На додачу, у зоні ризику перебувають водопостачальні системи, що обслуговують прилеглі населені пункти, що може призвести до гострого дефіциту води та санітарної кризи в регіоні.

Росіяни готуються підірвати ще одну дамбу

Росія, здається, впевнено дотримується своєї особливої традиції, звинувачуючи інших у тому, що сама вже давно планує. Тепер черга Василівки Запорізької області, де рашисти відкрито почали поширювати чутки про підготовку нібито “української диверсії” проти місцевої дамби. І, як завжди, така «залякувальна операція» натякає на давно знайомий сценарій: Росія звинуватить Україну, бо планує зробити це сама. Досвід із підривом Каховської ГЕС показав, що російська тактика заперечення і звинувачень виглядає настільки ж прогнозовано, наскільки й цинічно. Підготовка до підриву дамби у Василівці – це чергова стратегія, що демонструє готовність Кремля до будь-якої підлості задля досягнення власних цілей. Навіть якщо для цього доведеться влаштувати екологічну катастрофу та спровокувати численні жертви серед мирного населення.

Для чого Росії підривати дамбу у Василівці Запорізької області?

Місто Василівка розташоване на Захід від Оріхова. Потенційний підрив дамби у Василівці Запорізької області може мати стратегічну мету для російської армії, зокрема в контексті наступу, що готується на півдні України. Про початок штурмів найближчими днями ЗС Росії повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Штурми можуть розпочатися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться будь-якого дня"

Руйнування цієї дамби може створити сильний розлив води, що зробить просування українських військ у цьому напрямку більш складним. Це також може мати серйозні гуманітарні наслідки, завдаючи шкоди населенню та створюючи хаос, який, можливо, російська армія використає на свою користь, прагнучи посилити тиск на фронті та відволікти українські війська.

Росія історично підриває дамби

Росія неодноразово застосовувала тактику підриву дамб і руйнування критичної інфраструктури під час воєн, починаючи ще з часів Другої світової війни. Використання дамб для створення водних бар’єрів, дестабілізації місцевого населення та затримки ворога стало помітним елементом її військової стратегії. Це дозволяло досягати тактичних і психологічних цілей, відволікаючи ворога на подолання штучно створених природних перешкод.

У 1941 році під час відступу радянських військ перед нацистським наступом було здійснено підрив Дніпровської ГЕС. Цей вибух спричинив затоплення великої площі нижче за течією, ускладнюючи просування німецьких військ. Однак дії СРСР призвели до великих жертв серед місцевого населення, яке не було заздалегідь попереджене.

В Афганістані радянські війська також використовували руйнування і замінування гідротехнічних споруд, щоб змусити моджахедів змінювати маршрути пересування. Підривні операції мали на меті створити нестачу води і знищення сільськогосподарської інфраструктури, що створювало проблеми для цивільного населення і підривало підтримку моджахедів.

Під час військових кампаній в Чечні Росія також вдалася до руйнування інфраструктури для ізоляції та контролю над місцевим населенням. Така стратегія має декілька основних мотивів: створення природного бар'єра, тиск на цивільне населення, екологічний і економічний збиток.

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