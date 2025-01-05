Курахове: тривають бої за промзону міста - військовий оглядач

В адмінбудівлі ТЕС боротьба ще триває.
Курахове: тривають бої за промзону міста. В адмінбудівлі ТЕС боротьба ще триває.
Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.
Виходить, що вигідніше користуватися.
Територія ТЕС частково була втрачена, на частині трубного заводу ДРГ ворога зайняли кругову оборону.
"Звісно ж, далі буде підхід основних сил, бо Вовчанський сценарій з відрізанням ДРГ від постачання тут вже давно неможливий", - додав він у повідомленні.
- В адмінбудівлі ТЕС боротьба ще триває.
- В будівлі машинних залів - аналогічно.
- На трубному заводі банально більше будівель, там можна ще потримати територію якийсь час.
- Але все йде до повної втрати Курахового та місцевості між містом та р. Сухі Яли.
"Як раніше писав, скоріш за все, ЛБЗ буде вирівняна по трикутнику Андріївка-Костянтинопіль-Улакли. І то, ще незрозуміло, скільки протримаються Улакли після відходу з Курахового", - резюмував оглядач.
Нагадаємо, російська армія продовжує рух південніше Покровська і вже наближається до адміністративних меж Донецької області. Водночас військові аналітики кажуть, що наступ біля Курахового починає згасати.
Аналітики ISW вважають, що у разі взяття Курахового армія РФ може спробувати піти далі на захід трасою – на Запоріжжя.
Читайте також:
- Муженко пояснив, чому з Курської області ЗСУ не виводять війська
- Амбітні плани: експерт про те, як РФ хоче захопити всю Донеччину і взяти ЗСУ в котел
- Сирський назвав втрати армії РФ за 2024 рік