Курахове: тривають бої за промзону міста - військовий оглядач

В адмінбудівлі ТЕС боротьба ще триває.

Курахове: тривають бої за промзону міста. В адмінбудівлі ТЕС боротьба ще триває.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Виходить, що вигідніше користуватися.

Територія ТЕС частково була втрачена, на частині трубного заводу ДРГ ворога зайняли кругову оборону.

"Звісно ж, далі буде підхід основних сил, бо Вовчанський сценарій з відрізанням ДРГ від постачання тут вже давно неможливий", - додав він у повідомленні.

В адмінбудівлі ТЕС боротьба ще триває.

В будівлі машинних залів - аналогічно.

На трубному заводі банально більше будівель, там можна ще потримати територію якийсь час.

Але все йде до повної втрати Курахового та місцевості між містом та р. Сухі Яли.

"Як раніше писав, скоріш за все, ЛБЗ буде вирівняна по трикутнику Андріївка-Костянтинопіль-Улакли. І то, ще незрозуміло, скільки протримаються Улакли після відходу з Курахового", - резюмував оглядач.

Нагадаємо, російська армія продовжує рух південніше Покровська і вже наближається до адміністративних меж Донецької області. Водночас військові аналітики кажуть, що наступ біля Курахового починає згасати.

Аналітики ISW вважають, що у разі взяття Курахового армія РФ може спробувати піти далі на захід трасою – на Запоріжжя.

Читайте також: