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Курахове: тривають бої за промзону міста - військовий оглядач

Курахове: тривають бої за промзону міста - військовий оглядач

Територія ТЕС частково була втрачена, на частині трубного заводу ДРГ ворога зайняли кругову оборону. / Фото: Associated Press

В адмінбудівлі ТЕС боротьба ще триває.

Курахове: тривають бої за промзону міста. В адмінбудівлі ТЕС боротьба ще триває.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Виходить, що вигідніше користуватися. 

Територія ТЕС частково була втрачена, на частині трубного заводу ДРГ ворога зайняли кругову оборону.

"Звісно ж, далі буде підхід основних сил, бо Вовчанський сценарій з відрізанням ДРГ від постачання тут вже давно неможливий", - додав він у повідомленні. 

  • В адмінбудівлі ТЕС боротьба ще триває.
  • В будівлі машинних залів - аналогічно.
  • На трубному заводі банально більше будівель, там можна ще потримати територію якийсь час.
  • Але все йде до повної втрати Курахового та місцевості між містом та р. Сухі Яли.

"Як раніше писав, скоріш за все, ЛБЗ буде вирівняна по трикутнику Андріївка-Костянтинопіль-Улакли. І то, ще незрозуміло, скільки протримаються Улакли після відходу з Курахового", - резюмував оглядач.

Нагадаємо, російська армія продовжує рух південніше Покровська і вже наближається до адміністративних меж Донецької області. Водночас військові аналітики кажуть, що наступ біля Курахового починає згасати.

Аналітики ISW вважають, що у разі взяття Курахового армія РФ може спробувати піти далі на захід трасою – на Запоріжжя.

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