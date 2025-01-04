Курахове: ворог захопив повністю та закріпився у приватному секторі біля ТЕС - воєнний оглядач

Вся житлова забудова міста під контролем ворога.

Курахове: ворог захопив повністю та закріпився у приватному секторі біля ТЕС.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

Таким чином, вся житлова забудова міста під контролем ворога. Залишається тільки промка, за яку тривають бої.

На жаль, схоже, що надовго затриматися там не вийде та доведеться повністю відійти до трикутника Костянтинопіль-Улакли-Андріївка.

"Бо все ж знаходитися в оперативному оточенні довго ніколи не виходить. А там воно ще з часів відходу зі Старих Тернів та втрати оборонної лінії на південному березі р. Сухі Яли", - зауважив він.

Нагадаємо, російська армія продовжує рух південніше Покровська і вже наближається до адміністративних меж Донецької області. Водночас військові аналітики кажуть, що наступ біля Курахового починає згасати.

Аналітики ISW вважають, що у разі взяття Курахового армія РФ може спробувати піти далі на захід трасою – на Запоріжжя.

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