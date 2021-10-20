Курили і фотографувалися з хрестом: у Кривому Розі підлітки розгромили кладовище

Особу неповнолітніх встановлюють правоохоронці.

У Кривому Розі підлітки розгромили одне з місцевих кладовищ. На ньому неповнолітні знімали відео для Інстаграм.

Ролик згодом потрапив в соціальні мережі.

На ньому видно, як декілька підлітків курять і гуляють кладовищем. У якийсь момент у одного з них в руках з'являється хрест, який вони нібито зняли з могили. Там же вони робили світлини і пили напої, схожі на сік.

За даними місцевого видання, за подібним заняттям дітей помічають вже не вперше. Раніше вони теж гуляли кладовищами, на яких потрошили плюшевих ведмедів на дитячих могилах.

За фактом події правоохоронці проводять перевірки і встановлюють особу підлітків.

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