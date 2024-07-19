Курортний сезон летить шкереберть: росіяни масово скасовують тури до Криму

Відпочинок у росіян не вдався цього року.

Курортний сезон у Криму летить шкереберть. Росіяни масово скасовують тури, а незаконне відвідування Криму небезпечне для здоров'я і життя.

Про це нагадали в ГУР МО України.

"Ситуація на території тимчасово окупованого Криму спричинила масове скасування турів для незаконного відпочинку на курортах півострова. Від організованих на червень турів в окупованому Севастополі відмовились майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих путівок минулого місяця склав понад третину", - йдеться в повідомленні.

Росіян, які передумали грітися на захоплених кримських узбережжях, тривожить спричинена окупацією складна безпекова ситуація, кажуть у відомстві.

Зокрема, на масову відмову росіян від відпочинку в Криму вплинула ненадійна та смертельно небезпечна робота системи ППО загарбників.

"Ще один фактор ризику - вразливий незаконний Керченський міст, який залишається основною артерією для так званого туризму з РФ та використовується Москвою для воєнної логістики", - додали в ГУР.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов вважає Кримський міст найбільш зайвою інженерною конструкцією на окупованому росіянами півдні. Він зазначає, що міст несе, зокрема, і сакральний сенс для ворога.

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