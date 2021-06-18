Відпочинок у Залізному Порту: що і за скільки пропонують на курорті Херсонської області

До послуг гостей херсонського курорту дійсно величезна кількість місць для відпочинку.

Херсонська область під час літнього туристичного сезону перетворюється на центр розваг і відпочинку. Одним із найбільш популярних курортів регіону є селище Залізний Порт.

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І хоча адміністратори пансіонатів і готелів в Залізному Порту нам кажуть, що погода зовсім не літня, номери для проживання краще бронювати заздалегідь. Навіть тому, що ціни на житло змінюються щомісяця, а бажаючих відпочити багато.

Як і за скільки можна відпочити у Залізному Порту у 2021 році - дізнавався ТСН.ua.

Як доїхати до Залізного Порту

Дістатися до Залізного Порту можна з ж\д вокзалу в Херсоні автобусом або маршруткою. Водії самі вас покличуть, а деякі і сумку допоможуть донести.

Проїзд коштує близько 130 гривень в один бік.

Таксисти ж запросять від 700 до 900 грн з Херсону.

Де можна оселитися в Залізному Порту

В мініготелях, що найближе розташовані до узбережжя моря, є наразі вільні кімнати. Номери обладнані всім необхідним: є безкоштовний інтернет, гаряча вода, кондиціонер, холодильник. Ціни: від 1000 до 1300 грн на добу. Але у деяких готелях відсутнє харчування.

"Ми слідкуємо за чистотою: миємо, прибираємо. За це навіть не думайте. До моря - 30 кроків. А ввечері на дискотеку підете, тут близько", - запрошує нас весела і говірка адміністраторка одного із готелів.

У пансіонатах теж гарні умови, запевнили нас адміністратори. В номерах є холодильник, ліжка, диван, кондиціонер, душова кабіна. Переважно це закриті території. Ціна – від 250 до 500 грн на добу.

"У нас спокійно. Особливо, якщо ви з дитиною, то обов’язково сподобається. І голодними точно не будете", - запевнила нас адміністраторка.

Хто бажає люксовий відпочинок - у Залізному Порту теж є варіанти. Вілли розташовані дуже близько до моря і пляжу. Вам запропонують номери класу "люкс". За номер доведеться заплатити 750 грн на добу.

Ціни в приватному секторі значно нижче, але майте на увазі, що до моря доведеться йти не 2-3 хвилини. Ціни на проживання в кімнатах найрізноманітнішу. Починаючи від 70 грн. Цінова політика залежить від умов проживання.

Температура моря у Залізному Порту

Пляжний сезон у Залізному Порту починається в червні і закінчується у вересні. У ці місяці середня температура води в Залізному Порту не опускається нижче 20°C і тому придатна для комфортного купання. Температура води в Залізному Порту наразі становить 19.3 градуси.

Аквапарк "Акваленд"

Аквапарк у Залізному Порту розташований на березі Чорного моря. Його загальна площа - 15 тисяч квадратних метрів. Територія обладнана всім необхідним для комфортного відпочинку.

Водний простір поділений на три зони: основна, плавальна та дитяча. На території аквапарку є 10 гірок з різною висотою спуску.

Куди ще можна поїхати і що подивитися під час відпочинку у Залізному Порту

Рожеве озеро Сиваш

Рожеве озеро Сиваш заворожує своїм кольором води. Концентрація солі у воді настільки висока, що в ній нічого не живе. За хімічним складом вода озера порівнюється з водами Мертвого моря, які добре впливають на стан організму. Найпопулярніші місця - с. Приозерне і Рожеве лемурійськіє озеро в селі Григорівка.

Екскурсії на Рожеве озеро організовують з усіх курортів Арабатської Стрілки.

Чорноморський біосферний заповідник

На захід від Залізного Порту розташований Чорноморський біосферний заповідник площею понад 100 тисяч га. Головною метою заповідника є охорона зимуючих гніздових і перелітних птахів, а також унікальних комплексів піщаних арен і спустошених степів.

Територія заповідника включає в себе озера, лимани, острови, ділянки степів, дубові, березові, осикові гаї.

Гейзер

На відстані 15 кілометрах від Залізного Порту є відкритий гейзер, глибина якого досягає 1572 метра, а температура - 65-70 °C. Гейзер обладнаний купальнями.

Острів Джарилгач

Його називають українськими Мальдівами і описують як малолюдне місце із незайманою природою.

На острові немає жодного житлового будинку, крім двох маяків. Один із них занедбаний, а другий працює в автоматичному режимі. Тут же знаходиться Національний парк "Джарилгацький", у якому мешкають олені, муфлони, кабани.

Найпростіший спосіб дістатися до острова Джарилгач - катером або теплоходом зі Скадовська.

Вартість проїзду на катері - 1500-2000 грн. Суму можна розділити на кількість бажаючих.

Теплохід ОМ-103 і ОМ-104 зі Скадовська. Відправляється від центрального пляжу. Перший рейс - о 8:00, останній з острова - о 18:00.

Вартість поїздки до маяку - 200 грн в обидві сторони. Тривалість - 1 година 10 хвилин. Ціна може змінюватися.

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