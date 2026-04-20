Курс долара "стрибає": чи є підстави для паніки — відповідь експерта

Українцям не варто скуповувати долари. Сергій Фурса пояснив, що насправді відбувається з гривнею.

Руслана Сивак
Долар / © Associated Press

Поточна ситуація на валютному ринку України залишається стабільною і повністю контролюється Національним банком, а панічні настрої серед населення не мають під собою реальних економічних підстав.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса для День.LIVE.

Експерт зауважив, що громадяни схильні реагувати на зміни курсу вибірково. За його словами, двотижневий період зміцнення національної валюти пройшов непоміченим для широкого загалу. Водночас повернення курсових показників до попередніх позначок викликало миттєву хвилю занепокоєння.

Сергій Фурса підкреслив, що ринкові коливання на рівні 1-2% є стандартною практикою, яка не вказує на наближення економічної кризи. Економіст наголосив на спроможності НБУ забезпечувати стабільність фінансової системи.

«Ситуація абсолютно під контролем Нацбанку. Він може за результатами року дозволити гривні трохи девальвувати, наприклад, на 5%. Але це природний рівень за нашої інфляції та не є відображенням проблеми», — зазначив він.

Також Фурса додав, що замість купівлі іноземної валюти в моменти курсових стрибків він радить використовувати більш ефективні інструменти захисту капіталу. Зокрема, йдеться про державні цінні папери.

За словами фахівця, інвестиції у військові облігації (ОВДП) наразі забезпечують дохідність на рівні 16% річних. Такий рівень прибутку дозволяє повністю компенсувати ризики потенційного знецінення гривні та перекрити рівень інфляції.

Курс валют в Україні — останні новини

Нагадаємо, Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 20 квітня. Долар зріс на 26 коп, євро злетів у ціні на 34 коп, злотий підвищився на 11 коп.

Раніше фінансовий експерт Андрій Шевчишин розповів, що українці відмовляються від долара.

Також ми писали, що буде з курсом долара та євро протягом наступного тижня.

