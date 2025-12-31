Курс валют на 1 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН

Реклама

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 1 січня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 3 копійки і становить 42,35 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 6 копійок) та злотого (додав 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,35 (-3 коп.)

Курс євро

1 євро — 49,79 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,80 (+1 коп.)

Раніше йшлося про те, що буде з доларом та євро перед Новим роком і одразу після.

Реклама

Так чого очікувати від курсу до кінця поточного року і на початку наступного року? Що наразі робити з валютою, що тепер вигідніше: долар, євро чи інші варіанти? Про це і не тільки читайте в аналітичному проєкті ТСН.ua.