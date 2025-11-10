Курс валют на 11 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © unsplash.com

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 11 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США знизилася на 2 копійки і становить 41,95 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,95 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,50 (-4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,41 (-5 коп.)

Раніше йшлося про те, чого очікувати після того, як курс гривні дійшов до 42 гривень за долар.

Фінансовий експерт Сергій Фурса наголошує: остаточне рішення про курсову політику залишається за Національним банком, який би тиск не здійснював МВФ. Відомо, що останній виступає за девальвацію гривні.

«Рішення буде приймати Нацбанк. Тиснути на який МВФ під час війни не буде. Тим більше, незалежність регулятора то дуже важлива історія і для самого МВФ. А Нацбанк в останній комунікації чітко сказав, що буде продовжувати попередню політику щодо курсу», — підсумував Фурса.