Укрaїнa
Кількість переглядів
308
Курс валют на 13 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.

Курс валют

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 13 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 42,99 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 17 копійок) та злотого (втратив 5 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,99 (-4 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 51,03 (-17 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,10 (-5 коп.)

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що на тиждень 9–15 лютого суттєвих стрибків курсу валют не варто очікувати. Ринок поступово вирівнює попит і пропозицію, а аграрний сектор та бюджетні платежі забезпечують стабільні надходження валюти, що підтримує гривню.

Долар на міжбанку, за прогнозом експерта, може коливатися в межах 42,75–43,5 грн, в обмінниках — 42,5–43,75 грн. Євро очікується на рівні 50–52 грн. Значних коливань курсів не передбачається.

308
