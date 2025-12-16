ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 17 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 42,18 гривні. Показники євро й злотого не змінилися.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,18 (-6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,66 (+1 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,76 (± 0 коп.)

Раніше йшлося про те, що 15-21 грудня курс долара на міжбанківському ринку буде перебувати у діапазоні 42,1-42,6 грн (купівля-продаж), а курс євро — 48,0-49,75 грн (купівля-продаж).

На готівковому ринку курс перебуватиме у діапазоні 42,3-42,8 грн для долара та 48-49,75 грн для євро.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує, що різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанківському ринку буде сягати 0,15 грн для долара та 0,20 грн — для євро. В обмінниках прогнозується діапазон різниці курсів купівлі-продажу для долара на рівні 0,3-0,5 грн та 0,5-0,7 грн для євро. Деталі — у матеріалі ТСН.ua.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
Наступна публікація

