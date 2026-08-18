Курс валют на 19 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

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Національний банк України оприлюднив курс валют на середу, 19 серпня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок та становить 44,77 грн. Також зріс показник євро — на 3 копійки. Натомість злотий впав на 2 копійки.

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Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,77 (+8 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,83 (+3 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,99 (-3 коп.).

Як ми писали, в серпні різких стрибків курсу долара не очікується. За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, гривня може незначно послабитися, але ситуація залишатиметься під контролем НБУ. На курс впливатимуть сезонний попит на валюту, інфляція та міжнародна допомога Україні.

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