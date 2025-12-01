ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
121
1 хв

Курс валют на 2 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 2 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 8 копійок і становить 42,34 гривні. Змінилися й показники євро (додав 42 копійки) та злотого (додав 13 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,34 (+8 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,31 (+42 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,66 (+13 коп.)

Раніше йшлося про те, що в останній тиждень осені долар добре полоскотав нерви українцям. Так, першу його курс швидко пішов угору. Однак ближче до кінця листопада курс знову пішов донизу і зупинився біля 42,50.

У матеріалі читайте детальніше про те:

  • що відбувається на готівковому ринку валюти;

  • чого очікувати від курсу на тижні від 1 до 7 грудня;

  • чи варто продавати й купувати готівкову валюту.

