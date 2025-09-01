Курс валют на 2 вересня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 2 вересня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 5 копійок і становить 41,37 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,37 (+5 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,46 (+27 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,39 (+10 коп.)

Нагадаємо, минулий тиждень аналітики назвали «часом невиправданих надій». Це стосується й курсу валют в Україні.

Зустріч на Алясці американського президента Дональда Трампа з російським Володимиром Путіним не сильно, але вдарила по курсу долара, попри вихідні 16–17 серпня.

Про те, чого очікувати від курсу поточного тижня, що наразі вигідніше — долар, євро чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.