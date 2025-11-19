Курс валют на 20 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © unsplash.com

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 20 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США не змінилася і становить 42,09 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 6 копійок) та злотого (додав 4 копійки).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,09 (±0 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,73 (-6 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,53 (+4 коп.)

Раніше банкір зробив прогноз щодо курсу валют на наступний тиждень.

Так, міжбанківський курс наступного тижня коливатиметься в межах 41,9–42,15 грн (за активної участі НБУ в торгах). Як зазначив Юрій Крохмаль, керівник з продажів «Банку Авангард, цей діапазон відповідає поточному баченню регулятором рівноважного курсу. Курс євро на міжбанківському ринку 17–23 листопада може коливатися в діапазоні 48–49,5 грн.