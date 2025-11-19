- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 20 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Американський долар не змінився у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 20 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США не змінилася і становить 42,09 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 6 копійок) та злотого (додав 4 копійки).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,09 (±0 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,73 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,53 (+4 коп.)
Раніше банкір зробив прогноз щодо курсу валют на наступний тиждень.
Так, міжбанківський курс наступного тижня коливатиметься в межах 41,9–42,15 грн (за активної участі НБУ в торгах). Як зазначив Юрій Крохмаль, керівник з продажів «Банку Авангард, цей діапазон відповідає поточному баченню регулятором рівноважного курсу. Курс євро на міжбанківському ринку 17–23 листопада може коливатися в діапазоні 48–49,5 грн.