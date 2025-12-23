- Дата публікації
Курс валют на 24 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар втратив у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 24 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 4 копійки і становить 42,10 гривні. Змінилися й показники євро (додав 14 копійок) та злотого (втратив 1 копійку).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,10 (-4 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,63 (+14 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,73 (-1 коп.)
