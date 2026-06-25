ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
698
Час на прочитання
1 хв

Курс валют на 25 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Американський долар втратив у ціні.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Курс валют

Курс валют / © ТСН

Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 25 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 2 копійки та становить 44,86 грн. Змінилися й показники євро і злотого: втратили 22 та 6 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,86 (-2 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,88 (-22 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,86 (-6 коп.).

Як ми писали, долар і євро останнім часом здорожчали, що викликало підвищений попит на валюту. Економісти вважають, що купувати її зараз лише через страх подальшого зростання курсу не варто. Для отримання доходу вигіднішими залишаються гривневі депозити та ОВДП, оскільки вони приносять вищу дохідність. Водночас частину заощаджень можна тримати у валюті як захист від курсових ризиків і для диверсифікації.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
698
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie