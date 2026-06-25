Курс валют на 25 червня: скільки коштують долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН

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Національний банк України оприлюднив курс валют на четвер, 25 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США знизилася на 2 копійки та становить 44,86 грн. Змінилися й показники євро і злотого: втратили 22 та 6 копійок відповідно.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара

1 долар США — 44,86 (-2 коп.)

Курс євро

1 євро — 50,88 (-22 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,86 (-6 коп.).

Як ми писали, долар і євро останнім часом здорожчали, що викликало підвищений попит на валюту. Економісти вважають, що купувати її зараз лише через страх подальшого зростання курсу не варто. Для отримання доходу вигіднішими залишаються гривневі депозити та ОВДП, оскільки вони приносять вищу дохідність. Водночас частину заощаджень можна тримати у валюті як захист від курсових ризиків і для диверсифікації.

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