Курс валют на 25 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий
Валюти на Різдво зросли в ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 25 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США зросла на 5 копійок і становить 42,15 гривні. Змінилися й показники євро (додав 5 копійок) та злотого (зріс на 6 копійок).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,15 (+5 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,68 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,79 (+ 6 коп.)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що долар і євро припинили здорожчання перед Новим роком. Довгоочікуване рішення Ради ЄС про надання Україні фінансової допомоги у вигляді безвідсоткового кредиту на суму 90 млрд євро вплинуло на курс валют в Україні. На готівковому ринку припинилось подешевшання гривні як до долара, так і до євро.