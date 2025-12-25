ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
23
Курс валют на 25 грудня: скільки коштують долар, євро і злотий

Валюти на Різдво зросли в ціні.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Курс валют

Курс валют / © Associated Press

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 25 грудня. Порівняно з минулим днем вартість долара США зросла на 5 копійок і становить 42,15 гривні. Змінилися й показники євро (додав 5 копійок) та злотого (зріс на 6 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 42,15 (+5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 49,68 (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,79 (+ 6 коп.)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що долар і євро припинили здорожчання перед Новим роком. Довгоочікуване рішення Ради ЄС про надання Україні фінансової допомоги у вигляді безвідсоткового кредиту на суму 90 млрд євро вплинуло на курс валют в Україні. На готівковому ринку припинилось подешевшання гривні як до долара, так і до євро.

23
