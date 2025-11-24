Курс валют на 25 листопада: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 25 листопада. Порівняно з минулим днем вартість долара США підвищилася на 11 копійок і становить 42,37 гривні. Змінилися й показники євро (додав 21 копійку) та злотого (додав 9 копійок).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 42,37 (+11 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,91 (+21 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,56 (+9 коп.)

Раніше йшлося про те, яким буде курс долара до кінця листопада. За словами банкіра Тараса Лєсового, у листопаді та грудні традиційно набирає обертів сезон покупок. Через це зменшується інтерес до валютних операцій.

Ситуація в енергетиці країни, зокрема відключення світла, можуть формувати додатковий тиск на валютний ринок. Зокрема, ці чинники спонукають населення активніше купувати готівкову валюту "про запас", бізнес переглядати ціни.

