Курс валют на 25 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 серпня. Долар далі додав у ціні - ще 7 коп. Євро втратив 7 коп., а польський злотий зменшився на 5 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

1 долар США — 41,28 (+7 коп.)

Курс євро

1 євро — 47,91 (-7 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,23 (-5 коп.)

