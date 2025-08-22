ТСН у соціальних мережах

Курс валют на 25 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Після вихідних гривня значно посилиться щодо євро і злотого.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Курс валют

НБУ встановив курс валют на понеділок, 25 серпня. / © Associated Press

Нацбанк встановив офіційний курс валют на понеділок, 25 серпня. Долар далі додав у ціні - ще 7 коп. Євро втратив 7 коп., а польський злотий зменшився на 5 коп.

Про це йдеться на сайті Національного банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 41,28 (+7 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 47,91 (-7 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,23 (-5 коп.)

