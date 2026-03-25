Курс валют на 26 березня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар втратив у ціні.

Катерина Сердюк
Курс валют / © ТСН

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 26 березня. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася і становить 43,87 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 4 копійки) та злотого (впав на 1 копійку).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,87 (-5 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,85 (-4 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,90 (-1 коп.)

Як ми писали раніше, цього тижня курс долара в Україні очікується в межах 44–44,5 грн. Натомість євро може коливатися у діапазоні 50,5–52 грн. Валютний ринок залишатиметься доволі нестабільним, однак без різких обвалів — можливі коливання до 30 копійок. Банкір Тарас Лєсовий зазначає, що ситуація контрольована і не свідчить про системну кризу. Регулятор і надалі стримуватиме різкі коливання, тож суттєвих потрясінь на валютному ринку не прогнозується.

