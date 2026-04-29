- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 223
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 30 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар зріс у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 квітня. Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 1 копійку і становить 44,08 гривні. Змінився й показник євро (додав 9 копійок), натомість злотий — не змінився.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,08 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,58 (+9 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,12 (±0 коп.)
Нагадаємо, курс долара в Україні наблизився до рекордних значень — понад 44 грн. Однак українці почали частіше продавати валюту, ніж купувати. Це пояснюють потребою у гривні для поточних витрат. Крім того, частина людей фіксує вигідний курс і не очікує різкого подальшого зростання найближчим часом.