Курс валют на 30 квітня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 квітня. Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 1 копійку і становить 44,08 гривні. Змінився й показник євро (додав 9 копійок), натомість злотий — не змінився.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,08 (+1 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,58 (+9 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,12 (±0 коп.)

Нагадаємо, курс долара в Україні наблизився до рекордних значень — понад 44 грн. Однак українці почали частіше продавати валюту, ніж купувати. Це пояснюють потребою у гривні для поточних витрат. Крім того, частина людей фіксує вигідний курс і не очікує різкого подальшого зростання найближчим часом.

