Укрaїнa
617
Курс валют на 4 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Американський долар додав у ціні.

Курс валют

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США зросла на 23 копійки і становить 43,19 гривні. Змінилися й показники євро (додав 5 копійок). Натомість євро — не змінився.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

  • 1 долар США — 43,19 (+23 коп.)

Курс євро

  • 1 євро — 50,95 (+5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 12,07 (±0 коп.)

Раніше стало відомо, яким буде курс валют на вівторок, 3 лютого.

Так, вартість долара збільшилася на 17 копійок, євро втратив 12 копійок, злотий впав на 5 копійок.

Показники відповідно 42,96, 50,90, 12,07.

