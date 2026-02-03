- Дата публікації
Курс валют на 4 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США зросла на 23 копійки і становить 43,19 гривні. Змінилися й показники євро (додав 5 копійок). Натомість євро — не змінився.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,19 (+23 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,95 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (±0 коп.)
Раніше стало відомо, яким буде курс валют на вівторок, 3 лютого.
Так, вартість долара збільшилася на 17 копійок, євро втратив 12 копійок, злотий впав на 5 копійок.
Показники відповідно 42,96, 50,90, 12,07.