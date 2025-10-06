Курс валют на 7 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют / © ТСН.ua

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 41,34 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 41,34 (+12 коп.)

Курс євро

1 євро — 48,26 (-12 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 11,35 (-1 коп.)

Раніше йшлося про те, що курс валют в Україні продовжує підносити сюрпризи. Так, долар знову пішов униз. Разом з американською валютою почала дешевшати і європейська.

