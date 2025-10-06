- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 113
- Час на прочитання
- 1 хв
Курс валют на 7 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Американський долар додав у ціні.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 7 жовтня. Так, порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 12 копійок і становить 41,34 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,34 (+12 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,26 (-12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,35 (-1 коп.)
Раніше йшлося про те, що курс валют в Україні продовжує підносити сюрпризи. Так, долар знову пішов униз. Разом з американською валютою почала дешевшати і європейська.
Про те, чому змінилася тенденція, скільки вона може тривати, чого очікувати від курсів двох головних світових валют на поточному тижні та яку наразі вигідніше купувати — читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua. Ви також зможете дізнатися про ситуацію на готівковому ринку валюти та чого очікувати від курсу з 6 по 12 жовтня.